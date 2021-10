Šikana, pláč a zoufalství: Tuhle hrůzu si prožila Hanka Kynychová se svými dvojčaty (13)

Hanka Kynychová Super.cz

Jedním z důvodů, proč projekt zaštítila, jsou i její třináctiletá dvojčata Alexandra a Sofie, která jsou v tom nejkritičtějším věku.

"Holky začaly se sociálními sítěmi někdy kolem jedenácti let a byla jsem z toho vyplašená, protože sama jsem se tomu dlouho bránila. Abych si poradila s tím, zda jsem příliš prudérní, anebo se zajímám naopak málo, mi pomáhal jejich o devět let starší bratr Filip. Sociální sítě máme relativně pod kontrolou, i když jsem nervózní, když jsou holky doma samy, ačkoliv třeba o filmu V síti a informacích, jak může dojít k průšvihu, vědí," vyprávěla nám.

Řešit ovšem musela právě kyberšikanu. "Holky se častovaly se svými spolužačkami a to, co dokáží napsat do telefonu za hnusné zprávy, je neuvěřitelné. Pak jsem ty telefony vzala a těm konkrétním holkám zavolala, že ukončuju konverzaci a mažeme si je z telefonu. Moje holky dostávaly od svých spolužaček hroznou čočku. Sofinka byla trochu silnější, ale Saša se v tom lehce ztratila. Byly slzy, brečely, viděla jsem, jak jde jejich sebevědomí do kopru. Tohle by si děti zažít neměly," uzavřela. ■