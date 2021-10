Rok žil z úspor, teď je šťastný za práci! Martin Dejdar promluvil o strachu z dalšího lockdownu

Martin Dejdar Super.cz

"Skoro půl roku se nenatáčelo, divadlo se nehrálo vůbec. Byly to nejdražší a nejdelší prázdniny, co jsem kdy měl. Já rád pracuju, nejsem lenoch, nerad mám volno, mám rád perspektivu, tahle nejistota není pro mě," řekl Super.cz Dejdar. "Všichni máme obavy, co přijde, a upřímně velmi doufám v to, že nás opět nezavřou," doplnil.

Ten se v září po roce znovu postavil na jeviště. "Začali jsme hrát v Ypsilonce, tam jsem nestál více jak rok na jevišti, hraji v Lásce nebeské, začínám natáčet Specialisty," prozradil svůj pracovní program.

Finančně to pro něj lehké nebylo, sahal na úspory. Jeho kolegové ale takové štěstí neměli.

"Přežít to šlo. Ale někteří kolegové, například tanečníci v muzikálech, ti to měli těžký. Větší část umělecké branže žije z měsíce na měsíc jako ostatní lidé. Vůbec se nedivím, že museli začít dělat jiné profese," dodal Dejdar. ■