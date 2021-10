Třetí nejkrásnější Češka se vdala. Podívejte se, jak jí to slušelo ve svatebkách

Tereza Křivánková s manželem Tomášem Koudelou. Foto: Archiv T. Křivánkové

Třetí nejkrásnější Češka roku 2018 Tereza Křivánková (27) se vdala. Půvabná blondýnka, která se od šestnácti let věnuje modelingu, si vzala po tříleté známosti na zámku Bon Repos svého partnera, bývalého vrcholového cyklistu a mistra České republiky Tomáše Koudelu.

Pár spolu začal chodit měsíc před finále České Miss v roce 2018. Zásnuby proběhly už po půl roce vztahu v prosinci na romantickém výletě v Budapešti. Do roka a do dne to nestihli. Loňský termín jim zhatil lockdown.

„Hned na začátku jsme si řekli, že svatbu chceme až další léto. A v roce 2020 přišel covid, takže se naše plány zase posunuly. Teď je ze mě konečně šťastná paní Koudelová," řekla Super.cz Tereza, která v roce 2018 reprezentovala Českou republiku na světové soutěži Miss Earth na Filipínách. ■