Čím se sjížděl Travolta a kdo měl hrát Miu? Kultovní tarantinovka Pulp Fiction slaví 27 let od uvedení

Trhák Pulp Fiction slaví výročí. Foto: Miramax/Courtesy Everett Collection

Pokládali jste si někdy při sledování heroinem sjetého Vincenta Vegy dotaz, jak to ten Travolta (67) sakra zahrál? Nejste sami. Ale můžete být v klidu, John si žádný heroin šlehat nemusel, i když střízlivý rozhodně nebyl. Tarantinův (58) na heroinu závislý přítel Travoltovi pomohl pochopit účinky opioidu, a tak herec věděl přesně co dělat. Ve vaně plné horké vody se naléval tequilou, aby podobný stav vyvolal. A povedlo se mu to na výbornou.

Když jsme u Vincenta Vegy, jeho taneček s Miou Wallace se opravdu povedl. Scéna Travolty a Umy Thurman (51) dodnes patří mezi nejlegendárnější. Ovšem vyhráli Vincent s Miou skutečně taneční soutěž? To je otázka. Fanoušci Pulp Fiction léta spekulují, že trofej ve skutečnosti spíš ukradli. I když důkaz pro to samozřejmě neexistuje. I kdyby cenu odcizili, shodněme se, že vyhrát rozhodně měli.

Rudý Chevrolet Malibu, ve kterém ve filmu jezdí Travoltova postava Vincent Vega, patřil ve skutečnosti samotnému Tarantinovi. Během natáčení mu však vůz někdo odcizil, i když naštěstí až poté, co posloužil pro scény. Zloději nikdy nebyli dopadeni, ale auto se po 19 letech objevilo. Mělo nové majitele, kteří ho v dobré víře odkoupili. Není jasné, jestli se vůz někdy vrátil Tarantinovi. Jen pro zajímavost, nikoho možná nepřekvapí, že peněženka s nápisem Bad Motherfucker patřila rovněž Tarantinovi.

Legendární scéna, kdy se Vega snaží zachránit předávkovanou Miu a vrazí jí injekci s adrenalinem do srdce, je jednou z nejpůsobivějších a Tarantino za ni sklidil velké ovace. Zajímavostí nicméně je, že ji do filmu zasadil pozpátku, aby docílil kýženého efektu. Místo aby tedy Travolta zběsile vrazil injekci Umě Thurman do hrudníku, natočili ho, jak jí hbitě injekci z hrudi vytahuje. Přetočený záběr tak působí realisticky, aniž by u jeho tvorby Thurman přišla k úhoně.

Miu Wallace si málem zahrála Jennifer Aniston (52). Ačkoliv se to zdá neuvěřitelné, tvůrci nad ní skutečně uvažovali. Kvůli jiným závazkům, kterými nebylo nic jiného než seriál Přátelé, na natáčení ale neměla čas. A možná dobře že tak. Je opravdu těžké představit si v roli Mii někoho jiného než Umu Thurman.

Tarantino proslul nejen květnatými dialogy, ale také svou zálibou ve vulgarismech. Slovo "fuck" ve filmu zazní 265krát během 154 minut, což je opravdu úctyhodný výkon. V žebříčku použití tohoto slova ve filmu se Pulp Fiction díky tomu umístil na 28. místě. Je kvůli tomu nicméně trnem v oku televizním stanicím, které by film chtěly cenzurovat. Dá to nejspíš dost práce. ■