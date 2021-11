Je to holka do nepohody: Křehká misska sama za pár dní ušla přes tři sta kilometrů

Lilian Sarah Fischerová je holka do nepohody. Super.cz

Jako herečka má stále dost volného času. Někdejší misska Lilian Sarah Fischerová se proto rozhodla volno využít ke splnění cestovatelských snů. V době, kdy byl u nás tvrdý lockdown, herečka pobývala na Kostarice. Nyní, když už se situace uklidnila, se vydala na legendární pouť z portugalského Porta do španělského Santiago de Compostela.

„Nějakou dobu jsem ten plán měla v hlavě. Najednou se mi tam objevilo okénko dvou týdnů. Rozhodla jsem se v neděli a v úterý jsem letěla,“ popsala Super.cz spontánní rozhodnutí herečka, která ničeho nelituje. „Bylo to moc krásné. Moc to doporučuju. Nádherně mi vyšlo počasí a moc jsem si to užila.“

Zdolat více než tři sta třicet kilometrů zvládla sama a bez větších komplikací. „Jsem zvyklá chodit, takže jsem věděla, že jsou boty základ. Měla jsem i výborný batoh. To jsou dvě důležité věcí,“ míní.

Největší strach měla II. Česká vicemiss 2007 z toho, jestli každý den najde ubytování. „Chodila jsem 33 kilometrů denně. Měla jsem každý den strach, kde složím hlavu, protože je teď spousta ubytování zavřených. Po tak dlouhé cestě jsem měla strach, že bych musela ujít ještě větší trasu,“ popisuje Lilian Sarah Fischerová. ■