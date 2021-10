Charismatický herec se v Americe staral o potomka ruského cara. V luxusním hotelu obsluhoval i Franka Sinatru

Má za sebou dobrodružný život. Foto: Milan Malíček, Právo

Když začne Zdeněk Maryška vyprávět o svém životě, říkáte si: to je dobrodruh. Ač u nás dosáhl hereckého věhlasu, rozhodl se na počátku 80. let emigrovat. A v Americe ho zpočátku neživilo herectví. Staral se coby majordomus o potomka ruského cara nebo jako číšník v luxusním hotelu obsluhoval zpěváka Sinatru, režiséra Coppolu či ministryni Albrightovou.

Do zahraničí odešel v roce 1982 s manželkou Miriam Vránovou, o dvacet let mladší sestrou herečky Gabriely Vránové (†78). Vzali to přes Německo a pak do Ameriky. Dva roky pracoval v Kalifornii u multimilionářky jako majordomus, jeho žena tam vařila.

„Žijete u bohatých lidí a v podstatě jste sluhové. Měl jsem čtyři různé uniformy, růžovou na zahradní párty, a když jsem vezl milionářku do opery v San Franciscu, tak černou,“ řekl Super.cz Zdeněk Maryška (74). Sloužil nejen paní, ale staral se i o potomka ruského cara, posledního z rodu Romanovců – Vasilije, jemuž bylo tehdy 77 let. Patřil k tzv. bílé emigraci, která utekla z Ruska do Minnesoty.

„Byl to silný alkoholik, taky jeho manželka princezna Nataša. Naše paní si je zamilovala, a právě je si vybrala z ruské šlechty v Minnesotě,“ vypráví. Jejich zaměstnavatelce bylo přes 80 let. „Typ Marlen Dietrichové, krásná ženská i v tom věku, ale drsná, kdysi chodila na lov medvědů. Na svém obrovském pozemku s lesy a jezerem, 30 mil od San Francisca, jim dala vilku.“

Pak už to prý ale byla nuda, peníze si vydělávali slušné, ovšem nebylo je za co utratit, protože všechno měli k dispozici. Auto, jídlo, bydlení v domku, jenže nebyl čas, protože musel být neustále po ruce, i když dva dny v týdnu si mohli vzít volno.

Další zajímavou zkušenost udělal v New Yorku, kde už sice zkoušel štěstí jako herec, přesto se musel živit i jinak. Pracoval například v luxusním hotelu Waldorf Astoria. Šlo o obrovský kolos s 2000 pokoji a 2500 zaměstnanci. „Obsluhoval jsem třeba zpěváka a herce Franka Sinatru, který měl v Astorii apartmá. Byl trošku mafián, ale skvělý chlap, dával velká dýška,“ řekl Super.cz.

Chodila k nim i ministryně zahraničních věcí USA Madeleine Albrightová, režisér Francis Ford Coppola nebo podmořský dobrodruh Jacques-Yves Cousteau. Z pozice číšníka se Maryška propracoval až na post kapitána, což u nich znamená vedoucí. Hotel měl sedm restaurací.

„Šlo o zajímavou zkušenost, ale pro jazykové vybavení až tak ne, protože používáte stále stejné fráze. Řeč jsem se pořádně naučil spíš v divadle.“ Každopádně se anglicky učil od mládí, prý jako by tušil, že se mu to jednou bude hodit. ■