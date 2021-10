Podívejte se na dosud nejsilnější momenty ze Svatby na první pohled: Dojetí se přeneslo i na diváky

Petr a Mirka se potkali až u oltáře. Jak to dopadlo? TV Nova

O ženichovi Mirka neměla žádnou představu, aby předešla případnému zklamání. O to větším překvapením pro ni Petr byl. „Ženich je fakt super, jsem úplně spokojená,“ svěřila těsně po svatbě. Tím prvním, co ji na Petrovi upoutalo, byl jeho smysl pro humor. „Strašně mě baví, jak je vtipný, je s ním sranda. To je asi základ. Jen co jsme se začali bavit, tak jsme se spolu smáli.“

A sympatie jsou vzájemné.

„Musím říct, že to myslím fakt vážně a že se cítím šťastnější, než jsem byl předtím. Opravdu se těším na to, co tahle zkušenost, ten vztah, to pouto s druhou osobou přinese,“ řekl po obřadu. „Já vůbec nechápu, kde jste ji našli. Kde takový holky žijí nezadaný,“ smál se.

Díl překypoval dojetím, ať už páru u oltáře, či rodičů ženicha a nevěsty, které se přeneslo i na diváky. Nejeden fanoušek vzkázal, že i slza při sledování ukápla. ■