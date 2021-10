Před 50 lety vznikla slavná kriminálka: Jiří Adamec jako vraždící monstrum. Pyšnou princeznu topil ve vaně

Kriminálka Vím, že jsi vrah byla natočena před 50 lety. Ve filmu hrála i Jaroslava Obermaierová. Foto: FTV Prima

Vraždící monstrum

Adamec se svého debutu zhostil nadmíru zodpovědně a kolegyni Aleně Vránové (89) připravil coby psychopatický vrah opravdu perné chvilky. V jedné scéně měl její postavu škrtit a topit ve vaně. Do role se vžil natolik, že nebohá herečka měla téměř namále a na natáčení vzpomíná dodnes nerada.

Pokud jste film dosud neviděli, nebojte se, nevyzradili jsme vám žádné tajemství. Identita pachatele je totiž známá už na začátku příběhu. Snímek, od jehož premiéry uplyne 50 let, natočil zkušený Petr Schulhoff (✝63), pod jehož režijní taktovkou vznikla i skvělá detektivní série s majorem Kalašem (Rudolf Hrušínský, ✝73) v hlavní roli.

Tohle dělá socialistický člověk?

Schulhoffovy detektivky se vyznačovaly autentizujícím vykreslením prostředí, takřka dokumentaristickým zachycením moderních kriminalistických postupů i snahou o psychologicky přesvědčivou charakterizaci vraha. Tentokrát vystavěl zápletku na chorobné žárlivosti. Ve filmu nechybí ani propletenec milostných vztahů, partnerské nevěry a promiskuity. Z dnešního pohledu jsou to poměrně běžné nešvary, ovšem za minulého režimu bylo takové chování pro „socialisticky smýšlejícího“ člověka zcela nepřípustné. O to víc překvapí, že to Schulhoffovi prošlo, protože snímek točil v období sílící normalizace.

V této éře sice vzniklo rekordní množství kriminálek, ale většina z nich byla pro svou formální usedlost lehko zaměnitelná. Co se motivu zločinů týká, diváky měly přesvědčit, že zločinci vraždí, kradou a znásilňují hlavně kvůli individuální psychické poruše. Dalším častým tématem detektivek byla pak ještě hospodářská kriminalita.

Filmu kralují brunetky

Postava hlavního vyšetřovatele Schulhoffova filmu odpovídá dobové snaze o omlazení kriminálních příběhů. Velitele hraje mladší Eduard Cupák (✝64), jeho kolegu, zkušeného praktika, pak Jaroslav Moučka (✝86). Diváci se mohou těšit i na krásnou Marii Málkovou (80), Radoslava Brzobohatého (✝79), Otu Sklenčku (✝73) či Jana Přeučila (84).

Zajímavé je, že všechny herečky, které ve filmu hrají, jsou brunetky. Světlovlásky Alena Vránová nebo Jaroslava Obermaierová (75) musely nasadit tmavé paruky.

Plzák se k výroku nehlásil

Režisérovým poradcem byl tehdy odborník na vztahy MUDr. Miroslav Plzák (✝85), od kterého údajně pochází i rada pro nevěrníky „zatloukat, zatloukat, zatloukat“ s dovětkem „a když se to provalí, tak zatloukat znovu“. On sám však její autorství vyvracel. Jako autor řady knih o problémech ve vztazích a neblahých důsledcích nevěry byl ale cenným zdrojem informací, které režisér potřeboval. ■