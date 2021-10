Který rodič se k tomu někdy neuchýlil? Kim Kardashian přiznala, v čem jako matka selhává

Kim Kardashian s dětmi Profimedia.cz

„Mým největším selháním jako rodiče jsou nejspíš úplatky. Jsem vina tím, že děti uplácím,“ přiznala.

Vzhledem k faktu, že má čtyři ratolesti, a sice North (8), Sainta (5), Chicago (3) a Psalma (2), nelze jí to zazlívat. Co do počtu, děti jsou celkem v převaze. Jsou ale věci, kterým se Kim vyhýbá.

„Snažím se jim nelhat. Dělala jsem to ze začátku, abych je dostala z domu na hřiště a podobně, ale rychle jsem si uvědomila, že to nechci dělat, a radši jsem k nim upřímná,“ vysvětlila.

Kim dále popsala, co její děti baví. Každé dítko je prý úplně jiné. „North je nejvíc holčičí, má ráda fialovou a růžovou a všechno okolo make-upu. Saint miluje videohry a technologii a Psalm má rád Tlapkovou patrolu a Auta. Chicago je princeznička, cokoliv princeznovského je její.“

Televizní hvězda se aktuálně rozvádí s Kanyem Westem, s tím se prý dohodli na střídavé péči o děti. Jako svobodná matka to tak se čtyřmi ratolestmi nejspíš nebude mít lehké. Ještě že pochází z početné rodiny a mohou jí pomoct sestry ze slavného klanu. ■