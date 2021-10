Elegán Jan Přeučil k nepoznání: Kvůli roli si poprvé v životě si nechal narůst vousy

Jan Přeučil Super.cz

Herec Jan Přeučil (84) je velkým vyznavačem elegance a noblesy. Nedbalý zevnějšek je mu cizí, i proto nás jeho nová image zaujala. Nechal si narůst vousy a je takřka k nepoznání. „ Není to proto, že jsem se neoholil a jsem neupraven. Je to proto, že točím velice zajímavý film Cirkus Maximum,“ svěřil se herec.

„Oslovili mě do role principála. Má to krásný scénář a myslím si, že si to lidi užijí,“ řekl nám Jan Přeučil s tím, že se po dotočení filmu vrátí ke svému starému já. „Jak dotočím, tak se oholím, protože jsem vyznavačem hladké tváře a hladké hlavy,“ prozradil nám herec, kterého jsme potkali na křtu kalendáře Aleše Cibulky.

„S Alešem se znám řadu let. Realizovali jsme spolu moc pořadů, vždy to bylo přátelské a milé. Z Aleše vyzařuje ohromná energie,“ svěřil nám Jan Přeučil, který je v jednom kole. „Vracím se na jeviště, čekají mě reprízy muzikálu Kvítek mandragory. Mám nabídku na velice zajímavou divadelní roli a těším se na dokončení filmu,“ dodal herec. ■