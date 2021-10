Chodí Beckhamovi společně na kliniku? Victoria má větší rty a David čelo bez vrásek, spekulují fanoušci

Victoria a David Beckhamovi Profimedia.cz

U Davida spekulují o tom, že si nechal vpíchnout do čela botox, jelikož se nějak záhadně vytratily jeho výraznější vrásky, které byly vidět, aniž by se bývalý fotbalista smál.

„Davide, ruce pryč od botoxu, stárnout přirozeně je víc sexy,“ napsal jeden z fanoušků a další se přidal: „Botox Davida Beckhama (46) se zrovna moc nepovedl.“ Na srovnání snímků se můžete podívat níže.

Do řečí se nově dostala také Victoria (47). U té fanoušci nemohou přestat komentovat její rty po jejím vystoupení v pořadu Good Morning America.

„Co se jí stalo s obličejem? Přestaň si vyplňovat rty, vypadáš moc plastikově,“ napsala jedna uživatelka Twitteru a jiná dodala: „Miluji Victorii Beckham, ale to, co jí udělali se rty, je ostudné.“

„Victoria Beckham v Good Morning America mě děsí. Při mluvení pohybuje jen očima a rty… je to nepřirozené a znepokojující. Botox a výplně jsou dobré na fotky, ale rozhodně ne na věci naživo,“ napsala jedna z dalších vyděšených divaček.

Že by manželé naráz vyrazili do kliniky estetické medicíny? Podívejte se na fotky a posuďte sami, jestli vám přijdou tak odlišní než jindy. ■