Hvězda StarDance vypadá jako holčička, ale přitom je dvojnásobná maminka. Co na ní nejvíc obdivuje její pětiletý syn?

První tance ve StarDance má Marika Šoposká (31) za sebou. Dřinu na parketu s tanečníkem Robinem Ondráčkem jí vynahradily krásné chvíle na zkouškách kostýmů z dílny Tatiany Kovaříkové. „Já jako žena si zkoušky kostýmů moc užívám. S Tatianou Kovaříkovou, která je hrozně fajn člověk, mě to všechno moc baví. Je krásné ladit šaty, účes, make-up, boty,“ rozplývala se na křtu knihy Veroniky Kašákové herečka.

V soukromí se Marika obléká spíš nenápadně. Během přenosů StarDance se ale nebude bát výrazných prvků. „Jelikož to ve svém osobním životě nenosím a mám takový zevlák styl, tak v soutěži si to moc užívám. Vnímám to jako kostým, převlek. V normálním životě bych na tyhle šaty neměla odvahu.“

Na krásně upravenou Mariku Šoposkou se jistě těší její synové Benedikt (5) a Vincent (1,5). Zejména ten starší ji rád vídá v seriálu Ordinace v růžové zahradě v roli lékařky Brigity „Bibi“ Mrázkové. „Můj syn mě viděl v Ordinaci krásně učesanou a upravenou, měla jsem na sobě ten obleček. Říkal, že by chtěl, abych takhle chodila doma. Líbí se mu, když jsem nalíčená a upravená. A musím mít hlavně rozpuštěné vlasy. To je pro vás chlapy asi důležitý,“ usmívala se Marika Šoposká. ■