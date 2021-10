Jedna z favoritek StarDance spoléhá na svůj herecký um: Při sambě zahraju, že jsem brazilská tanečnice, slibuje

Marika Šoposká si našla čas i na něco jiného, než jsou taneční tréninky. Super.cz

„Veronice se nedá odolat. Veronika přijde, usměje se a nejde odpovědět nic jiného než ano,“ vysvětlila Super.cz svou přítomnost na akci herečka. „Osobně se tolik neznáme, ale já ji obdivuji moc za všechny aktivity, které dělá.“

Tréninky jsou podle herečky náročné, ale tanec ji velmi baví. „Říká se, že jsem pohybově nadaná. Otázka je, co by vám řekli profesionální tanečníci,“ smála se herečka a jedním dechem dodala: „Myslím, že to jde. Diváci to ale budou muset sami zhodnotit.“ To, co Šoposká nenatrénuje na tréninku, to hodlá dohnat hereckým výrazem. „Absolutně se spoléhám na herecké umění. Během samby zahraju, že jsem brazilská tanečnice. Doufám, že mě to tak proveze soutěží,“ říká Marika Šoposká. ■