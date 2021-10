Plíny, rtěnky a jedno tajemství: Nahlédněte do kabelky Veroniky Arichtevy

Veronika Arichteva Foto: Archiv Veroniky Arichtevy

„Co nosím v kabelce? Co je to kabelka? Já už znám jenom obří věc na kočár, ve který tahám snad kromě mikrovlnky úplně všechno. Jsou ale věci, které mám v každé tašce, v kočáru, v autě, všude. Jsou to samozřejmě vlhčené ubrousky a plíny. Jednou jsem je neměla a v lese se těžko kupovaly. A tak je teď mám všude,“ směje se Veronika Arichteva, hvězda seriálu První republika a členka oblíbeného tria 3v1.

Dvanáct rtěnek

I přes hektický život, který se točící hlavně kolem malého synka, Veronika stále zůstává ženou, jež o sebe ráda pečuje. Proto je pro ni nutností i rtěnka. Vlastně více rtěnek. „Jedna dvě se v kabelce tak nějak očekávají, ale já jich tam mám třeba dvanáct. Vždycky tam v rychlosti nějakou hodím a pak se divím, že doma nemůžu žádnou najít,“ přiznává herečka.

Veronika Arichteva se s kolegyněmi často zapojuje do různých charitativních akcí

FOTO: Archiv Veroniky Arichtevy

Kromě rtěnek a ubrousků pro Luku nechybí Veronice v tašce v dnešní době nezbytná rouška a dezinfekce, a samozřejmě peníze nebo karta a také spolehlivý deodorant. „Ráda bych řekla, že je to proto, jak potím krev při cvičení ve chvíli, kdy malej spí a na plotně se vaří oběd, ale bohužel nejsem tahle super žena. Obvykle se zapotím u naprosto normálních, běžných a bohužel každodenních situací, jako je boj při oblékání syna a jeho přebalování. To je vždycky trochu hra kdo z koho,“ přiznává Veronika.

Perfektní kompromis

Prozradila, že pravidelně používá deodorant italské značky Borotalco, jejíž přípravky obsahují speciálně vyvinutou látku Microtalco, která nebrání tělu, aby se potilo, ale přesto dokáže pot pohltit. Tyto přípravky tak představují perfektní kompromis mezi klasickými antiperspiranty, které nemusí být pro tělo úplně šetrné, a běžnými deodoranty, které obvykle jen voní, ale pocení nezamezí.

Produkty Borotalco by neměly chybět v žádné kabelce nebo tašce

FOTO: Borotalco.cz

Je tedy jasné, že když už Veronika náhodou sáhne po klasické kabelce, vždycky raději volí ty větší. „Pidi psaníčka už nejsou pro mě. Byly časy, kdy jsem v pohodě vyrazila s kartou telefonem a rtěnkou za písničkou. Ale to už se mi asi jen tak nepoštěstí,“ vzpomíná a dodává: „Teď se mi spíš stává, že v taškách neustále hledám klíče a mobil.“ ■