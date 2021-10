Tři měsíce po porodu má ještě deset kilo nahoře. Hvězda Čarodějky začíná opatrně. Bojí se, že jí zkysne mléko

Elis Ochmanová Super.cz

"Slzavé údolí to bylo. Představení Čarodějky bylo jedno z těch hodně emotivních. Na konci první půlky už jsem cítila, že to na mě jde. A ke konci už jsem to nevydržela a plakala jsem. Myslím, že u té poslední písničky to muselo být i slyšet," řekla Super.cz Elis. "I to líčení mi bude chybět, bylo to fajn. Zelená mi bude chybět," překvapuje.

V muzikálu Fantom opery, který Čarodějku v GoJa Music Hall vystřídá, hrát nebude. Chce se více věnovat dcerce. "Nyní opravdu nastupuju na mateřskou, bude víc času na miminko. Nepřestávám hrát jiná přestavení, jsem šťastná za muzikál Robinson Crusoe, kde hraji hlavní ženskou roli, ale nic nového nezkouším," vysvětluje.

Zatočit chce nyní s kily, která si odvezla z porodnice. "Zatím jsem se zasekla na deseti kilech navíc. Ale tělo si velmi rychle zvyká a začíná se sžívat. Ten pohyb už není tak hrozný. Po šestinedělí je tělo neohrabané, teď už je to dobrý. Samozřejmě ale zhubnout chci," usmívá se.

"Cvičit ještě úplně nemůžu, nesmím to přehánět. Jsem po císaři, navíc se nesmí kyselina dostat do mléka. Kojím. Jsem nyní domluvená s Hanou Kynychovou, že trošku začneme," dodala. ■