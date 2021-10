Natálka Grossová přibrala. Jako baletka ve Fantomovi opery musí zhubnout pět kilo

Natálka Grossová potřebuje kvůli roli zhubnout. Super.cz

Zazpívala si poslední přestavení svého milovaného muzikálu Čarodějka a už se chystá na další slavný muzikál. Natálie Grossová (19) přiznala, že derniéru muzikálu Čarodějka obrečela. "Bylo hodně slz. Byla to jedna z mých nejtěžších derniér. Pro mě to bylo nejlepší představení, které jsem vůbec kdy měla, diváci byli naprosto úžasní," řekla Super.cz Natálka.

Nyní už se připravuje na muzikál Fantom opery, který se v listopadu vrací na prkna GoJa Music Hall. Kvůli roli baletky musí zhubnout. V lockdownu pár kil nabrala a coby baletka se na jevišti musí ukázat pořádně útlá.

"V lockdownu jsem si zvykla jíst, zlenivěla jsem, nic jsem nedělala, jen koukala na televizi. Teď musím začít pořádně makat, dostat se do formy a začít pořádně trénovat," vysvětluje.

"Skoro každý, myslím, přibral, teď se ale už fakt snažím. Chtěla bych zhubnout ještě pět kilo. Nechci držet drastické diety, začínám jíst pravidelně, jíst zdravé věci, furt se hýbat," vysvětluje.

Baletní špičky budou prý zase pořádně bolavá záležitost, na kterou se příliš netěší. "Ty špičky nejsou sranda. Začínáme zkoušet choreografie. Zase budou puchýře, bolavé nohy. Na to se moc netěším, ale patří to k tomu. Když jsem si vzala špičky teď poprvé na sebe, tak jsem se málem zbláznila bolestí. Ale nohy si zvyknou a bude to v pohodě," dodala. ■