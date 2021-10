Před 15 lety bodoval v SuperStar. Kluk s šátkem odmítl podepsat smlouvu, prošel si bahnem a prodával ve stánku na pouti

Ve třetí řadě SuperStar bojoval David Spilka o vítězství se Zbyňkem Drdou. Foto: Super.cz/Profimedia.cz a archiv D. Spilky

„Jsem rád, že jsem tam byl, nakoplo mě to a dalo mi to určitou značku, o kterou jsem se mohl starat. Myslím, že jsem si neudělal špatné jméno,“ svěřil Super.cz. Po soutěži chtěl jít vlastní cestou a tvořit hudbu, která ho baví. Od SuperStar se odtrhl.

„Nepodepsal jsem s nimi smlouvu, takže jsem nebyl ničím vázaný. Na základě toho ji pak další soutěžící dostávali raději hned v prvních kolech. Musel bych jim odevzdávat 20 % ze zisku 50 let a to jsem nechtěl,“ překvapuje Spilka, kterému se dnes daří jako hudebníkovi a producentovi ve vlastním nahrávacím studiu. Zažil ale i horší časy.

„Tím bahnem jsem si prošel. Dva roky po soutěži jste mě mohli potkat prodávat ve stánku na poutích,“ překvapuje muzikant. „Lidi se mě ptali, proč nezpívám, a já na to, že bych zpíval rád, ale trochu mi byla zablokována cesta. SuperStar mi dala obrovskou zkušenost. Nebyl jsem na vojně a tohle mi dalo sílu hned ve 22 letech, takže dnes ve 35 už mě nic moc nepřekvapí,“ svěřil Spilka.

V hudbě a koncertování později pokračoval, ale už s vlastní kapelou. Ze začátku bojoval s nálepkou hezounka zpívajícího hit Petra Koláře a chvíli trvalo, než si fanoušci zvykli na jeho pravé já. „Já jsem se jako SuperStar úplně nepovedl,“ směje se. „Dva roky mi trvalo, než jsem přesvědčil rockové fanoušky o tom, že nejsem ten kluk Ještě že tě, lásko, mám. Maminky s kočárky na začátku utíkaly,“ dodává se smíchem.

S kapelou slavil velké úspěchy. „Hráli jsme těch největších festivalech a podotýkám, že jsme byli všude placení. Nikdy jsme nebyli jako ti, kteří si platí za to, aby si někde mohli zahrát. To by mi hrdost nedovolila,“ přiznává. Ale i období na výslunní mělo svá proti a po čase se rozhodl dát koncertování vale.

„Přišla ponorka na všechno a já to chtěl změnit. Navázal jsem na svůj původní život a kapelu jsem zamrazil. Sedl jsem si do studia, kde jsme natočili a natáčíme spoustu desek, ze zahraničí i České republiky. Svoje dílo dávám teď po 10 letech znovu dohromady. Bude to ale opět hudba, která mě baví, žádná komerce,“ dodává David Spilka. ■