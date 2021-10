Nejen Fantom opery! František Janeček chystá neuvěřitelné překvapení. Víme, o co jde

František Janeček chystá novinku. Super.cz

Muzikál Čarodějka se rozloučil v divadle GoJa Music Hall se svými diváky a producent František Janeček (77) už chystá novinky. Již v listopadu se vrací na divadelní prkna veleúspěšný muzikál Fantom opery. A nejen to. Producent získal také licenci na jeden z největších světových muzikálových hitů.

"Od 24. listopadu budeme hrát Fantoma opery. A absolutní novinkou je to, že v nejbližší budoucnosti začneme chystat muzikál Bídníci," řekl Super.cz Janeček. Získat licenci na tak slavné dílo není lehké.

"Je to všechno na osobních zkušenostech. Pokud jste dobře zapsán v Londýně a New Yorku, pak už to není komplikované," vysvětluje.

Obsazení Fantoma opery bude takřka totožné jako před dvěma lety. "U Fantoma opery sázím na obsazení, které se osvědčilo. Zpěváků, kteří toto dílo mohou zazpívat, není mnoho," zdůrazňuje Janeček.

U Bídníků zatím jasno nemá. "Předpokládám, že začátkem roku vypíšeme první konkurzy. Budu vždy akceptovat herce, kteří u mě hrají mnoho let. Otevírám dveře pro tyto role ale všem," dodal producent. ■