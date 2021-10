Dovolená podle Dary Rolins. Pod šaty, které víc odhalovaly, než zakrývaly, si nemohla vzít prádlo

Dara v uvolněné náladě i šatech Foto: Super.cz/Instagram D. Rolins

„I když se to opakuje každý boží den, zas a znovu mi přijde ten dnešní západ slunce neobyčejný,“ poeticky komentovala fotku Rolins.

Popová diva v poslední době tráví hodně času v zahraničí. Nejčastěji jezdí do Itálie, kde navrhuje svou limitovanou módní džínovou kolekci. Zatím si ale není jistá, jestli bude mít šanci odletět na začátku roku na milované Bali. Kvůli opatření proti šíření nemoci covid-19 je cestování na indonéský ostrov omezené. „Volna jsem měla mnohem víc, než na co jsem zvyklá. Přála bych si odletět na Bali, ale vstup do země je stále komplikovaný. Do té doby, než to bude na pořadu dne, si o tom raději nenechávám ani zdát, abych pak zbytečně nebyla zklamaná,“ řekla v jednom z posledních rozhovorů pro Super.cz. ■