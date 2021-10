Dojemný návrat do MasterChefa: Známý kuchař a jeho přítel si před kamerou vyměnili svatební sliby

Návrat Pavla Berkyho do MasterChefa se nesl ve slavnostním duchu. TV Nova

Aktu se zúčastnili jak porotci Radek Kašpárek, Jan Punčochář a Přemek Forejt, tak i přátelé snoubenců včetně kamarádů z minulé řady. Nechyběli například Pepa Nemrava nebo Ivka.

Soutěžící aktuální řady přitom dostali nelehký úkol: vymyslet pro snoubence a jejich hosty tříchodové svatební menu.

„Není to náhoda, že jsme na tomto místě. Dnešní den bude opravdu romantický. Bude plný lásky a snad i dobrého jídla, ale to už závisí na vás,“ motivoval Přemek Forejt. „Svým jídlem můžete tuhle životní událost pozvednout do výšin, nebo ji také pěkně zkazit,“ dodal Jan Punčochář.

Na záběry z romantického dne, přivítání snoubenců a jejich „ano“ se podívejte na ukázce. ■