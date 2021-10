Dcera Lucie Zedníčkové je zamilovaná až po uši: K příteli se plánuje už i nastěhovat

Amelie Pokorná Super.cz

Dcera Lucie Zedníčkové (52) nám v létě představila svou první lásku. Mladá herečka Amelie Pokorná (17) je stále zamilovaná a vztah jí jen kvete. Dokonce už plánuje stěhování, a to, že s přítelem Sebastianem bude trávit více času.

„Je to nádherný, je to skvělý, jsem moc vděčná, že mám vedle sebe někoho, s kým můžu sdílet všechny strasti i štěstí,“ svěřila se Super.cz Amelie, která je velmi spokojená. Kvůli nabitému diáři, ale i fungujícímu vztahu, se rozhodla, že začne s přítelem bydlet.

„Je to také z důvodu, že maminka bydlí za Prahou a je to pro mě někdy těžké, když pracuji a chodím do školy. A když mám takové skvělé zázemí v Praze, tak s tím maminka souhlasí,“ uvedla Amélie na křtu klipu kapely Melodica. Její přítel není z oboru, studuje lékařskou fakultu.

A jak sama Amelie, která září v primáckém seriálu Hvězdy nad hlavou, přiznala, z domu se nadobro nestěhuje. „Nejdu z domu, budu tam jezdit pořád, to je jasné. Ale když budu v Praze, tak je to praktičtější,“ dodala mladá herečka. ■