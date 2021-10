Chce mít nejen dokonalý úsměv: Sexbomba Bára Mottlová přiznala, že se nebojí ani botoxu

Barbora Mottlová Super.cz

Kvůli dokonalým zubům nosí neviditelná rovnátka, ta ale na divadlo odkládá. „Jsou to už moje třetí rovnátka, tím, že jsem herečka a zuby stále někde ukazuji a lidi, co mě znají, vědí, že jsem hodně vychechtaná, tak stále nejsou perfektní. Jako malá jsem je měla neskutečně křivé,“ řekla nám Bára, která přiznala i další zákroky.

„Kromě kosmetiky, nehtů, a to manikúry a pedikúry, tak není tajemstvím, že je důležité se starat, aby pleť nechátrala, takže v sobě mám i maličko botoxu. To je v podstatě preventivní, aby se mi netvořily vrásky,“ svěřila se nám herečka s tím, že rozhodně nechce přijít o mimiku.

„Jsem hodně mimická herečka, zvlášť na divadle, a to bych nerada ztratila,“ dodala modelka, která sice takřka denně běhá, váha dolů ale rapidně nejde. „Nezhubla jsem, já strašně ráda jím. Já nekouřím, nepiju, v životě jsem neměla ani marihuanu, ale to jídlo, to prostě miluji,“ dodala Bára, kterou jsme potkali na dentální klinice. ■