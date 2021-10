K letošním narozeninám si koupila dům: Stěhování je ale v nedohlednu, Bára Mottlová plánuje obří rekonstrukci

Barbora Mottlová Super.cz

„Domeček je starší a potřebuje hodně úprav. Naštěstí mám kolem sebe pár úžasných lidí, který mi s tím pomáhají. Těším se, až to bude hotové,“ svěřila se Super.cz Bára, která hodlá domek celý předělat.

„Navymýšlela jsem si hrozné blázniviny, ale chci to mít co nejdřív hotové. Plánuji rekonstrukci. Vymyslela jsem si, že zbortím jednu nosnou zeď, udělám si francouzská okna, vyženu to o štok, půdu si udělám na luxusní bydlení, celou prosklenou,“ řekla nám modelka, kterou jsme potkali na zubní klinice, kam chodí s rovnátky.

Vzhledem k tomu, že už se naplno vrhla do hraní a má spoustu práce, dřív než za několik měsíců v novém bydlet nebude. „Je to k nastěhování už teď, ale čeká mě rekonstrukce, takže na to si ještě nějaký páteček počkám,“ dodala modelka. ■