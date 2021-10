Úraz ještě před StarDance: Pavel Trávníček prozradil, co se mu stalo

Pavel Trávníček a Monika Trávníčková Super.cz

V poslední době se v médiích objevila informace o hercově zdravotním hendikepu, který mu mohl znemožnit účast v oblíbené taneční soutěži. Měl totiž výron kotníku. "To bylo ještě v srpnu, než StarDance začala. Běžel jsem po zahradě za svým psem. Šup a udělal jsem si strašný výron. Doktor mi řekl, že s tím nic nepůjde dělat, že výron trvá měsíc i dva," vyprávěl Super.cz.

"Já mu na to odpověděl, že se to dá rehabilitovat tím, že to roztančím. A jak jsem řekl, tak jsem udělal," svěřil Trávníček, který prý náročné tréninky s Veronikou Lálovou (29) zvládá, i když už trochu pohubnul. "Ta mi tedy dává do těla. Ale mám radost, že já jsem stará osoba, ale i ti mladí jsou úplně vyřízení," smál se.

"Myslím, že už se všichni těšíme, až to začne naostro a že budou všichni dobří," míní. Těší se i jeho žena. "Na tréninky jsem nechodila, budu chodit až na ty finálové večery a myslím, že budu mile překvapena," dodala Monika Trávníčková. ■