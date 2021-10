Přidá krásná moderátorka k hraní a tanci i zpěv? Lucii Borhyovou přemlouvají Zagorová a Margita. Zpívala s nimi duety!

Lucie Borhyová Super.cz

"Dokonce jsem si už s oběma zazpívala duet. Se Štefanem to bylo Ave Maria při moderování Slavíků a s Hankou zase Gvendolínu při nějaké velké show na Nově. Teď přišel Michal Kindl, který je autorem písní na Štefanovu novou desku Na správné cestě, že by napsal něco přímo pro mne. Moje ambice to není, ale tlačí mě do toho," prozradila nám Lucka.

Zpívání si ostatně vyzkoušela mnohokrát, když se na Nově natáčely velké zábavní show jako byly třeba Silvestry, duet zpívala i s Bohušem Matušem (48). "A několikrát jsem už odmítla vystupovat v show Tvoje tvář má známý hlas. Ale to bych si mezi profesionály netroufla. Myslím, že můj vrchol bylo herectví a účast v taneční show Bailando," svěřila se moderátorka. Více podrobností se dozvíte v našem videu. ■