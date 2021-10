Tohle byl jeden z důvodů rozpadu manželství s Kim. Kanye West ho teď prodává za neskutečný balík

Kanye West Profimedia.cz

Navzdory tomu, že ranč nevlastnil dlouho, toho zde West zažil dost. Připravoval tu svou neúspěšnou prezidentskou kampaň, odehrálo se tady vyhrocené setkání s manželkou Kim po projevu, během kterého se rapper zhroutil a jenž vedl k obavám fanoušků o jeho duševní zdraví.

Ranč měl být také jedním z důvodů rozpadu manželství s Kim Kardashian (40), Kanye prý chtěl, aby se tam rodina přestěhovala natrvalo. „Kanye chtěl, aby rodina přesídlila do Wyomingu. Viděl zde budoucnost své rodiny. Kim to tak ale neviděla,“ cituje US Weekly svůj zdroj.

O rozpadu manželství slavného páru se spekulovalo měsíce před tím, než partneři zprávu letos v únoru potvrdili. Žádost o rozvod podala Kim. ■