Nahá jenom s pouzdrem na pistoli: Megan Fox nafotila s partnerem nejžhavější fotky vůbec

Megan Fox (35) a Machine Gun Kelly (31) zapózovali pro britský magazín GQ. Provokativní fotky tedy opravdu stojí za to. Hvězdná dvojice se k sobě vine ve žhavých pózách a sexuální napětí z fotografií přímo prýští.

Herečka toho moc neoblékla, na jednom ze snímků je dokonce úplně nahá, pouze s pouzdrem na pistoli. Zbraní pak míří na rappera. Na jiném snímku má zase korzet, ale zdá se, že je bez kalhotek.

V rozhovoru, který magazínu poskytli, mluvili hlavně o svém vztahu. Dvojice je přesvědčená, že jsou si jejich duše souzeny.

Třetí fotka rozhodně stojí za to.

„Je to velmi intenzivní vztah. Naše duše si vybraly, že musíme přijmout i své stinné stránky. Věci, které jsme o sobě nechtěli znát a chtěli je skrýt. Měl by to být ráj, ale taky spolu procházíme peklem,“ nastínila herečka.

„Je to extáze a agónie v jednom. Nechci, aby si lidé mysleli, že je u nás všechno perfektní. Je to temná pohádka, říkám to pořád,“ doplnil partnerku rapper.

Dokonce přiznal, že než Megan poznal, jeho život neměl žádný smysl. „Byl jsem připraven zemřít. Vydal jsem muziku, ta byla mým odkazem, a moje dcera je lepší verzí mě a bude lepší, než jsem já, takže jsem byl připraven odejít,“ dodal.

MGK, vlastním jménem Colson Baker, má třináctiletou dceru Casie z jiného vztahu. Fox má s bývalým manželem Brianem Austinem Greenem syny Noaha (9), Bodhiho (7) a Journeye (5). ■