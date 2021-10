Miroslav Šimůnek prozradil detaily chystané svatby: Proběhne v Česku a hosté už se prý zvou sami

Miroslav Šimůnek Super.cz

„Místo už máme, šaty už jsou taky vybrány. Ta svatba bude, bude na začátku příštího roku, aby bylo trochu teplo a nebyla covidová opatření. Možná teď bude další vlna covidu, tak v tom nechceme mít svatbu,“ svěřil se Super.cz herec a moderátor, kterého jsme potkali na křtu videoklipu skupiny Melodica.

„Byly v plánu i jiné země, ale rozhodli jsme se pro Česko,“ řekl nám Mirek, který nejdříve chtěl, aby byla svatba malá, pro nejužší okruh přátel. Poté, co se informace o veselce rozkřikla, už to ale není možné. „Ve chvíli, kdy Super.cz zveřejnilo tuhle informaci, tak se nám přihlásilo hodně lidí. Tak to možná bude velká svatba. Bude to v Čechách, aby nemusely lítat dvě letadla do zahraničí,“ řekl se smíchem herec, který má i tak radost a na velký den se těší.

„Původně jsme chtěli v pár lidech, ale po tom, co se to rozkřiklo, tak to není šance, aby to bylo ve dvaceti lidech, je to hrozně málo. takže to bude velká svatba,“ dodal Šimůnek. ■