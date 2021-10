Tajemství lásky Richarda Krajča a jeho ženy Karin: Potkali jsme se trošku později, tak už víme, co od života chceme

Richard a Karin Krajčovi Michaela Feuereislová

Téměř všechno dělají společně, mají dokonce i společný účet na sociálních sítích. "Co jde, propojíme. Ono je vždycky lepší, když jste na to dva, než když jste sám," domnívá se zpěvák Richard Krajčo (44) a jeho manželka, režisérka a spisovatelka Karin Krajčo Babinská s ním souhlasí.

"Richard si tedy písničky píše ještě pořád sám a já ty beletristické knížky taky. To jsou takové dva body, které oddělujeme, ale pak si s nimi navzájem pomáháme," doplňuje Karin, která se momentálně chystá natáčet videoklip k manželově písni Do nebe se propadám z nové desky kapely Kryštof Halywůd.

"Vždycky tak jednou za rok jeden natočím. Nechci dělat všechny. Zaprvé by to nebylo zdravé točit všechny klipy, protože by se to začalo opakovat. Už tak mám pocit, že to trochu opakuje, protože mám samozřejmě jen určitou škálu nápadů a většinou na mě padne nějaká romantická píseň, což s sebou něco nese. Ale tohle napsal Ríša pro mě a mám tendenci mu to vrátit tak, že k ní natočím klip, vysvětlila.

Jejich posledním společným počinem je diář na dva roky, který spolu dali dohromady. Nápad vzešel od Richarda. "Karin vydala před lety takový soubor svých blogů Kecy, kecy, kecičky. Ta kniha se vyprodala a fanoušci si psali, že by chtěli pokračování. Jí se moc nechtělo, a tak jsem dostal nápad na diář, kde by ta povídání udělala trochu kratší. Zalíbilo se jí to jen napůl. Kývla na to s tím, že to napůl taky uděláme," vyprávěl zpěvák.

"Řekla jsem mu, že když je to kratičké a drobné, tak to taky zvládne, když to sám říká. Střídali jsme se měsíc po měsíci. Žádnému z nás se žádný měsíc nevyhnul, oba jsme jich psali dvanáct. Je to spravedlivé, je tam i spousta fotek z rodinného života i těch, které jsme k tomu speciálně nafotili," upřesnila jeho žena.

Její nápad zase byl, že si pořídili kostel v Chotějovicích, kde částečně žijí, a rekonstruují ho. "Byl v hrozném stavu. Napadlo mě, že bychom ho mohli zachránit a řekla jsem to Ríšovi. Okamžitě se chytil a během pěti minut to začal organizovat. Takže hybnou silou, která to dala do pohybu, byl on. Toho už schopná nejsem. Já mám ty blbé nápady, které on realizuje," smála se. Richard se nápadu chytil a 26. prosince by ho chtěl otevřít pro veřejnost s tím, že se tam budou konat různé akce a koncerty, ale také mše, protože si přál, aby kostel dál sloužil i původnímu účelu.

Manželé si na sebe umí udělat čas, i když nejde o práci, o rodinu a jejich početné zvířectvo. "To člověk musí, jinak by život ztratil i kouzlo partnerství. Máme vždycky dovolenou spolu a pak s dětmi, to už je taková nedovolená. Ne, obě dvě jsou báječné. Asi je to i tím, že jsme se potkali trošku později, tak už víme, co od života chceme. A i tohle je věc, kterou spolu chceme mít. Uchovat si to spolu. Být spolu. Být zase ti milenci na rande, nejenom partneři a rodiče," uzavřel Richard. ■