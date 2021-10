Budoucí tanečnice ve StarDance přiznala obsesi: Pořádek má Sestini Hlaváčková ráda tak moc, že jezdila uklízet i kamarádkám

Andrea Sestini Hlaváčková Super.cz

"Já jsem hodně velký organizátor, je to až moje obsese. Mám ráda pořádek, a to i ve věcech. To mi dělá pořádek a klid i na duši. Denně si sedám ke svému diáři, zapisuji si, co jsem kde utratila, co stál který projekt. Takže jsou tam takovéto tabulky. Chtěla, aby tam měl každý prostor na svoje projekty, svoje myšlenky, svoje úkolníčky," vysvětlovala.

V našem videu nám popsala i další podrobnosti. Nás ovšem zaujal zejména bod, který se týkal tématu pořádku ve skříních. "Vzniklo to na základě toho, že mi všechny moje blízké kamarádky říkaly, že mám vždycky ve všem takový pořádek a chtěly vědět, jak to dělám. Jezdila jsem jim domů uklízet, řešit s nimi skříně a vytřiďovat věci. Mají mě za to rády a obdivují, že je to něco, co umím," upřesnila Andrea.

Vedle vytvoření diáře a účasti v taneční soutěži bývalá tenistka prozradila, že se věnuje i další profesi. "Přidala jsem se do týmu moderátorů na Radiožurnálu. Takže k tomu všemu dělám ještě jednou týdně rozhovor na Radiožurnálu Sport. To je vlastně moje práce, kterou bych chtěla do budoucna dál dělat," svěřila. ■