Prohlašují ji za jednu z nejhranějších zpěvaček 21. století! Rita Ora to oslavila sexy snímky v bikinách

Rita Ora Profimedia.cz

Zpěvačka Rita Ora se řadí mezi dvacet nejhranějších zpěvaček 21. století v Británii. Sama sdílela tuto informaci svým 16 milionům fanoušků s velkou radostí.



„Tak tohle je skvělé! Moc vám děkuji. Jsem za vás vděčná každý den. 21. století je dlouhá doba, takže už jen být za to považována je úžasné. Teď už zpátky do studia, kde to všechno začalo. Pak také do fitka a na tetování, musím totiž podpořit tu sílu, kterou jsem vložila do své ochrany a důvěry v sebe samou. Buďte sami k sobě vlídní a nikdy nevzdávejte něco, čemu věříte,“ napsala ke krátké zprávě Rita.