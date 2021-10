Už je schopná o vzácné nemoci syna mluvit, aniž by plakala. Co vše musí misska v péči o své dítě dělat jinak?

S nemocí syna se pomalu vyrovnává. Super.cz

„V našem posledním rozhovoru pro mě bylo těžké o tom mluvit. Teď už je to lepší. Dnů, kdy je mi to strašně líto, je čím dál méně. Já věřím, že jednou úplně zmizí. Vidím, jak můj syn roste, že mám zdravého chlapečka, který roste jako ostatní miminka. To mě nechává klidnou na srdci,“ řekla nám na křtu své knihy Lhala jsem.

Pacienti s touto nemocí musejí zejména v dětském věku dodržovat přísnou dietu, jinak hrozí nenávratné poškození mozku a jeho funkce. Jídelníček ve Veroničině domácnosti zůstane odlišný jen pro Matyáše. „My se s partnerem stravujeme normálně. Lékaři nám řekli, že je důležité, aby syn viděl, že jí odlišné jídlo a vždycky se bude stravovat jinak. Bude chodit do školy, do školky, na tábor a já budu chtít, aby byl vůči sobě zodpovědný.“

Veronika chce pacientům s touto nemocí pomáhat i prostřednictvím svého Nadačního fondu, který nese její jméno „Jelikož mám nějakou mediální pozornost, tak jsme se v našem Nadačním fondu rozhodli, že podpoříme nějaké rodiče, kteří musí pořizovat finančně nákladnou stravu pro své děti,“ říká Kašáková, která se bude snažit upozornit na to, že pacienti s touto nemocí nejsou podporováni dostatečně ze strany zdravotních pojišťoven. ■