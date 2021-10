Jako stvořený pro role gayů? Slovenský herec v nové Lajně propletl jazyk s kolegou

Andrej Polák Super.cz

"Já jsem si původně říkal, že už se budu produkcí ptát, jestli nabízená role je Slovák, a navíc gay. Z Lajny mi zavolali a řekli mi, že moje role je nejhustší z nejhustších a není gay. Ale pak dodali, že v pátém dílu má coming out," řekl Super.cz se smíchem Andrej.

Během natáčení ho čekala hodně žhavá líbací scéna. "Zase tak divoká nebyla. Já mám ale posunutou hranici v tom, co je divoké a co ne. Je to prostě líbačka," smál se herec.

I pro něj jsou však líbací scény před kamerou nepříjemné. "Je to zvláštní. Je to divné před kamerou, když to má odpovídat emocím. I s ženou by to bylo náročné. Já měl hlavně strach, abych si nezapomněl vzít žvýkačku. To se samozřejmě nestihlo, všichni se smáli a my už se líbali," popisoval slovenský herec.

Diváci se mohou těšit také na stálice seriálu Jiřího Langmajera a Hanu Vagnerovou, chybět nebudou ani Zdeněk Piškula, Václav Neužil nebo Michal Isteník. Nové díly budou k vidění od 11. října na Televizi Seznam a portálu Stream.cz. ■