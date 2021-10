Alexis z Dynastie (88) po boku o 32 let mladšího manžela: Se stejně starým mužem by prý být nemohla

Joan Collins Profimedia.cz

„Děkuji Bohu, že jsem si vzala někoho, kdo je o tři desetiletí mladší než já. Nezvládla bych být vdaná za někoho mého věku,“ pronesla v rozhovoru pro The Sunday Times herečka.

S Percym příští rok oslaví 20. výročí svatby a Joan na svého muže nepřestává pět ódy: „Je naprosto nejlepší, neumím si představit život bez něj. Je tím, kdo drží naši rodinu pohromadě,“ uvedla.

Na co je ale herečka extrémně háklivá, je otázka na to, jestli se chystá do důchodu. „Je to zas*aně sprosté! Stále je tu předsudek, že stárnutím člověk vyjde z módy, ale lidé nyní žijí déle a zdravěji.“

Collins byla v minulosti vdaná čtyřikrát, prvním mužem byl Maxwell Reed, dalším byl herec Anthony Newley, se kterým má dceru Taru (58) a syna Alexandra (56). Třetím mužem byl Ron Kass, se kterým má dceru Katy (49) a čtvrtým mužem byl Peter Holm, kterého herečka označila za nejhoršího a byla ráda, že našla opravdu skvělého muže právě v Percym. ■