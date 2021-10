Muž se oženil se starým rýžovarem: Sňatek se spotřebičem vydržel pouhé čtyři dny

Ilustrační foto Profimedia.cz

Rýžovary jsou dobrými pomocníky v kuchyni a řada hospodyněk si je nemůže vynachválit. Jeden starý rýžovar uchvátil i chlapíka z Indonésie, a to tak moc, že se rozhodl, že mašinku pojme za manželku.

Khoirul Anam se na Facebooku pochlubil i snímky z obřadu. Lze ho vidět, jak líbá “nevěstu“ nebo podepisuje příslušné dokumenty při uzavírání “sňatku“.

V popisku vzdal spotřebiči hold za to, že je bílý, milující, poslušný a rýže by bez něj nebyla uvařená. Možná to není nejromantičtější vyznání, ale někteří milovníci jídla se v něm třeba najdou.

Bohužel však tato láska netrvala věčně. Nevydržela totiž ani týden. Čtyři dny po svatbě se Anam nechal na sociální síti slyšet, že to s rýžovarem nedopadlo. S těžkým srdcem přiznal, že to zkrátka není ideální partner.

Není známo, jaká očekávání přesně rýžovar nesplnil. Byla snad rýže nedovařená? Nebo naopak rozvařená? Nejasná je také budoucnost spotřebiče. Těžko říct, jestli zůstal u Anama v kredenci, nebo skončil na smetišti, či snad našel nový domov. Jisté ale je, že by se měl Khoirul před příštím sňatkem raději ujistit, že je to tentokrát opravdu ta pravá. ■