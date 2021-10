Štefan Margita o zdravotním stavu Hany Zagorové: Tohle všechno prozradil

Štefan Margita Super.cz

"Dobrým znamením bylo už to, že chtěla přivézt krémy, které používá, a svůj parfém. A dostala chuť na řízek. Doma už byla paní na úklid a moc se těším, až tam zase Hanku budu mít," řekl Super.cz Margita, který byl v době, kdy Hanka zkolabovala, na koncertním turné k desce, které překvapivě ani po její hospitalizaci nepřerušil.

"Přes den jsem byl s ní v nemocnici a večer jel zpívat. Každý člověk zažije stresovou situaci a práce a aplaus publika je ta nejlepší terapie. Michal Kindl se mě ptal, jestli chci turné přerušit nebo zrušit. Až turné skončí, asi mi to ještě víc dojde. Člověk zváží všechno, co se stalo, a mohlo to dopadnout ještě mnohem hůř. Jsem vlastně šťastný, že to dopadlo jenom takhle," svěřil. Další podrobnosti prozradil v našem videu.

V našem rozhovoru fanoušky potěšil také informací, že Hana Zagorová plánuje novou desku, stejně jako on také samostatný vánoční koncert a příští rok v červnu chystají společnou O2 arenu s koncertem Konečně společně. ■