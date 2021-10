Zpěvačka Adele musela seknout s alkoholem. A nebylo to kvůli hubnutí

Adele Profimedia.cz

Hlavním tématem byl její hudební comeback a chystané album. A s tím souvisí také abstinence, kterou si musela nedobrovolně dopřát. Pauzu od alkoholu si dává nejen kvůli hlasivkám, ale také stále častějším kocovinám, které navíc způsobovaly úzkosti. S těmi zpěvačka dlouhodobě bojuje.

„Každé pondělní ráno jsem měla trochu kocovinu. Začínala jsem s pitím brzy a probouzela se s nejhoršími úzkostmi. A co jsem dělala? Komu jsem to řekla? Měsíc jsem z toho bláznila,“ uvedla v rozhovoru pro americký Vogue.

V roce 2011 Adele prodělala operaci hlasivek, kvůli které musela zrušit i některá vystoupení. Od té doby by na ně měla být opatrná.

Zpěvačka v živém vysílání promluvila i o svém duševním zdraví: „Teď je to velmi dobré. Beru to krůček po krůčku a přijímám, co mi přijde do cesty. Mnohem víc mi vyhovuje, když na sebe nespěchám. Skládat muziku je pro mě jako terapie.“

Dlouho očekávané album, k jehož tvorbě ji inspiroval hlavně rozvod se Simonem Koneckim a syn Angelo, vychází už 15. října. ■