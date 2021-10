OBRAZEM: Hvězdy StarDance v potu tváře na tanečním parketu

Hvězdy letošního StarDance Foto: Super.cz/Česká televize

Posledních několik týdnů tráví většinu času na tanečním parketu. Hvězdy letošního StarDance se pilně připravují na první přenos oblíbené soutěže. Někteří zvládnou být na parketu i čtyři hodiny v kuse a nazkoušených už by měli mít několik tanců.

Do prvního přímého přenosu tak nejen známé tváře, ale i jejich taneční partneři, odpočítávají dny. Od čtvrtka je čekají v ateliérech na pražském Výstavišti zkoušky a v sobotu během zahajovacího večera poprvé předvedou televizním divákům to, co se v potu tváře naučili.

Nutno říct, že někteří doslova. Podle fotek z tréninků dostává pořádně zabrat nejen Pavel Trávníček (70), ale i Zdeněk Godla (46).

Bez zatejpovaných nohou si na parket nestoupne Tereza Černochová (38) a úsměv v některých chvílích zřejmě přechází i optimistickou farářku Martinu Viktorii Kopeckou (35). Na všechny soutěžní dvojice letošního ročníku StarDance, se podívejte v naší galerii. ■