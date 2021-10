Už potřetí na plátně ožije Willy Wonka: Mrkněte, jak bude mladý herec v legendární roli vypadat

Willyho Wonku opět uvidíme ve filmu. Foto: Super.cz/Profimedia

Timothée Chalamet jako Willy Wonka

Snímek Wonka má pojednávat o mládí Willyho Wonky a období předtím, než se stal výrobcem čokolády. Děj by měl zahrnovat nejedno dobrodružství, včetně setkání s tajuplnými umpa-lumpy, které později využil ve své továrně.

Vedle Chalameta se ve filmu objeví například oscarová Olivia Colman, dále Keegan-Michael Key, Rowan Atkinson, Sally Hawkins a Matt Lucas.

V dnešní době hojně žádaný Timothée bude mít nelehký úkol, oba jeho předchůdci rolí Willyho Wonky notoricky prosluli a vysloužili si za ni nominaci na Zlatý glóbus.

První filmové zpracování Pan Wonka a jeho čokoládovna z roku 1971 bylo velmi oblíbené a většina se shoduje, že šlo o životní roli Gena Wildera.

Oproti tomu adaptace Tima Burtona z roku 2005 se dočkala smíšených reakcí u diváků i kritiků. Ne každému bylo Deppovo pojetí Wonky po chuti, i toto zpracování bylo nicméně velmi úspěšné.

Na to, jak se Chalamet s rolí popere a zda překoná výkony svých předchůdců, si ale ještě chvíli počkáme. Snímek Wonka by měl jít do kin až v březnu 2023. ■