Manželku George Clooneyho na premiéře potrápily šaty: Ze zajetí látky jí museli pomoct

Amal Clooney měla šaty moc dlouhé. Profimedia.cz

George Clooney (60) vyrazil se svou ženou Amal na premiéru filmu The Tender Bar, která se uskutečnila v rámci londýnského filmového festivalu. Clooney drama režíroval a v hlavní roli se blýskne Ben Affleck.

Krásná Amal oblékla šaty značky 16Arlington, které ji však malinko pozlobily. Sice jí nic nevykouklo, ale střevíčky se jí zamotaly do látky a chvíli s ní zápasila, než přispěchali na pomoc asistenti. George byl manželce doslova oporou.

Hvězdný pár si vyměňoval láskyplné pohledy a úsměvy, ostatně ne nadarmo patří k nejkrásnějším Hollywoodu. Herec vypadal, že je v dobrém rozpoložení.

Snímek je Clooneyho osmým režisérským počinem. Že se k projektu připojí, potvrdili loni. Na filmu se začalo pracovat už v roce 2013 s jiným režisérem, nakonec to ale nedopadlo. Zato Clooney z něj byl nadšený.

„Je to dobrý scénář. V životě nedostanete do rukou mnoho dobrých scénářů. Věděl jsem, jak to udělat, a taky jsem chtěl natočit takový film,“ nechal se slyšet na premiéře.

Snímek bude od ledna ke zhlédnutí na streamovací síti Amazon Prime, v prosinci se objeví také ve vybraných amerických kinech. ■