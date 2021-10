Veronika Kašáková promluvila o vážné nemoci syna. Je 25% riziko, že druhé dítě ji bude mít také

Veronika Kašáková Super.cz

"Všechno se učíme za pochodu, začínáme pomalinku. Už vím, že to je zvladatelné. Když mi na začátku řekli, co mě čeká, byla jsem si jistá, že to nezvládnu. Ale ano, zatím dobrý. Pomalu jíme. Dva dny zpátky jsem jídlo poprvé vážila," řekla Super.cz Veronika.

Pokud by Veronika s partnerem Milanem chtěli druhé dítě, je pětadvacetiprocentní pravděpodobnost, že by touto nemocí také trpělo. Vyřešit by se to dalo umělým oplodněním. To se ale zatím Veronice nezamlouvá. Matyáškovi by pak mohlo být prý líto, že on stejnou naději jako jeho mladší sourozenec neměl.

"Stojím si za tím, že můj syn si mě vybral. Z nějakého důvodu mám mít výjimečného, jiného syna. Pak jsem si představila, že mám druhé dítě, které to nemá, a bylo mi toho prvního líto. Je to něco ve mně, co si musím zpracovat. Když je ta možnost to ovlivnit," vysvětluje Veronika.

"Pořád ale věřím na osud, co se má dít, se stane. Už to budu umět s Matyáškem, tak bych to zvládla i s druhým. Myslím, že tomu nemusíme pomáhat. Dítě, které má přijít, přijde. Je to pro nás citlivá otázka, není aktuální. Vážím si medicíny. Toho, kde je. Že díky lékařům můžu mít zdravé dítě. Nabízí se otázka: když můžeš, proč to nevyužiješ? Je to ale něco, s čím se pere moje filozofie. Stoprocentní to není, ale pořád si myslím, že něco máme v osudu," dodala Kašáková. ■