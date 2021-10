Průhledné šaty s výstřihem až do pasu: Další divoká kočka z Pussycat Dolls oslavila čtyřicítku

Ashley Roberts Profimedia.cz

Velká oslava jejích zářijových kulatin proběhla o uplynulém víkendu v Londýně. Ashley dorazila v nádherně zdobených šatech, které byly téměř celé průhledné. Nechyběl ani hluboký výstřih a nahá záda, aby dala na odiv své tancem vyrýsované tělo.

Ashley tak jako třetí ze skupiny vstoupila do řad čtyřicátnic. Nicole Scherzinger letos oslavila 43. narozeniny a červenovlasé Carmit Bachar bylo začátkem září 47 let. Dalším dvěma členkám Jessice Sutě a Kimberly Wyatt je shodně 39 let a milník je čeká až příští rok.

Ashley se kromě aktivit skupiny pustila i do moderování, čeká ji uvádění taneční reality show s názvem The Real Dirty Dancing. ■