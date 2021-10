Nikol Leitgeb se z dovolené vrátila bílá jako stěna! Takhle dopadla po namazání samoopalovákem

Nikol Leitgeb Super.cz

"Trošku jsem to tušila, že to nebude úplně dovolená. Ani tentokrát to nebyla dovolená s knížkou na lehátku. Máťovi jsou čtyři roky, a když se rozeběhne, tak se nezastaví. Takže jsme za ním stále běhali. A Tobík má také své potřeby. Děti si to ale užily. Já taky, s proseccem to šlo zvládnout," řekla Super.cz Nikol.

Tomu, že nelenošila na pláži, odpovídá i stupeň jejího opálení. A to jsme netušili, že se po návratu dokonce namazala samoopalovacím krémem. "Říkala jsem si, nebudu trapná, nemůžu tady běhat bílá, když jsem přiletěla ze Španělska. Doufám, že to je vidět," smála se. Posuďte sami.

Nikol si před nedávnem zažila chvíle hrůzy, když její teprve dvouměsíční syn přestal dýchat. Do nemocnice je vezla záchranka. Zachránil ho monitor dechu, který rodiče na situaci upozornil.

"Dva týdny poté jsme byli ještě vyplašení, teď už je to lepší. Ale mám divný pocit, když se jdu podívat ke kočárku a sleduju barvu kůže miminka," vysvětluje. "Je to strach na celý život," dodala na charitativním bazárku, který s Veronikou Arichtevou a Martinou Pártlovou uspořádaly. ■