Martina Pártlová promluvila o svatbě! Kvůli dceři je odložena na neurčito

Martina Pártlová Super.cz

Dceru Stellu doma hlídal její partner Josef Vařeka. "Pepča se sem chtěl za mnou přijet podívat, ale nevyndala jsem mu z mého auta autosedačku, takže zůstali doma," řekla Super.cz Martina, která je šťastná, jakého partnera po svém boku má.

"Máme strašně hodný dítě, teď teda začala po večerech trošku brečet, tak jsme z toho takoví vykolejení. Ale mám strašně šikovného partnera, který je táta na plný úvazek. Je skvělej," vysvětluje.

Zatím to ale nevypadá, že by vztah posunuli dál. Svatba na pořadu dne není. "Máme na to ještě času dost. Určitě bych chtěla svatbu, ale až bude malinká trošku větší. Teď je ze změn rozhozená. Takže i kdybys, Pepo chtěl, tak teď to nejde," dodala se svým pověstným humorem. ■