Eva Decastelo se opět vrhla do otužování: Na vodní hladině předvedla svůj bujný dekolt

Eva Decastelo Foto: archiv E. Decastelo

S prvními studenými podzimními rány se Eva Decastelo (43) opět pustila do otužování. Svou imunitu ve studené vodě posilovala celou loňskou zimu a plánuje to i letos. A zatímco v létě se jí kvůli pár kilům navíc do plavek příliš nechtělo, s ochlazováním to má naopak.