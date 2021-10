Slováček promluvil o svém stavu po podezření na mrtvici: Lékaři mi dovolili erotiku!

Felixi Slováčkovi už je zase do skoku. Michaela Feuereislová

Zjišťovali jsme, jak na tom známý hudebník je. „Je mi výborně, za hodinu by mě měli propustit,“ zahlásil do telefonu energicky saxofonista.

Ten zatím netuší, jaké konkrétní zdravotní komplikace ho postihly. „Čekám teprve na vizitu. Předpokládám, že se to dozvím v propouštěcí zprávě. Důležité ale je, že se cítím dobře,“ řekl nám Slováček.

„Pan doktor mi říkal, že jsem v pořádku. Prý si můžu jít i zahrát tenis, a dokonce mám dovolenou i erotiku,“ smál se Felix, jehož odvoz do nemocnice zařídila bývalá milenka Lucie Gelemová, se kterou cestoval na víkend na Šumavu.

Felix Slováček sice ruší dnešní pracovní program, další dny ale hodlá plnit nasmlouvané dohody. „Měl bych mít ve středu vystoupení v Mohelnici. To, co jsem měl naplánované, to všechno bude. Nic z toho neodpadlo. Jen dnes jsem měl jít do fanklubu Karla Gotta, což jsem musel odvolat,“ říká.

O víkendu navštívila Slováčka v písecké nemocnici jeho starší dcera René Slováčková a expartnerka Lucie Gelemová (38). Návštěva manželky Dády Patrasové (78), se kterou žije v odloučení, se nekonala.

„Chtěla za mnou přijet Anička s Felixem, ale říkal jsem, že je to zbytečné. Z Prahy jim cesta zabere hodinu a půl tam a stejný čas zpátky. A to jen kvůli tomu, aby se mnou tady půl hodiny poseděli,“ uvedl Slováček a jedním dechem dodal: „Snad na mě děti za to nejsou naštvané a pochopí to. Budu jim dnes volat, abychom šli spolu na večeři. ■