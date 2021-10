Česká Angelika se do důchodu nechystá: Libuše Švormová (86) přikládá svůj elán o 18 let mladšímu manželovi

Libuše Švormová Super.cz

"Ráda bych byla nadále aktivní herečka i na divadelních prknech. A jestli si někteří režiséři myslí, že jestli se bude něco hrát dva roky, a proto mi to už nedají, tak těm bych chtěla vzkázat, že se s nimi ráda potkám na derniéře té hry," říká prostřednictvím Super.cz Švormová. V současnosti ji můžeme vídat mj. na prknech Divadla Na Vinohradech ve hře Pygmalion, kde hraje paní Higginsovou, a také v zájezdových představeních.

"Hru Víš přece, že neslyším, když teče voda, se kterou jezdíme na zájezdovky s Petrem Nárožným, hrajeme už dokonce dvacet let. A dokonce mám hru, ve které jsem hrála už jako mladá holka, pak jako žena středního věku a teď jako úplně dementní stařena," vypočítala. Po boku obdobně energické Jiřiny Bohdalové (90) i můžeme vídat i v představení Paní plukovníková v Divadle Na Jezerce.

Tajemstvím její životní kondice je prý její manžel Jan Patera, za něhož je vdaná 39 let. "Krásně se o mě stará, všude mě vozí, protože už nejezdím autem a doma všechno dělá. Dokonce i vaří. Já bych měla v ledničce jeden jogurt, kdybych byla odkázaná na své nákupy. Musím říct, že jsem opečovávaná," přiznala.

Libuši Švormovou budeme ještě nějaký čas vídat v seriálu Slunečná, pokud jde o natáčení, má ještě jedno přání. "Bude pokračovat krásný seriál Kukačky, ve kterém jsme hráli s Petrem Kostkou. Tak doufám, že budeme zase ve scénáři, to by mě opravdu zase moc bavilo, protože to bylo krásné," uzavřela. ■