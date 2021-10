Učitelé mohou vytvořit velké dílo, jde o zásadní povolání, říká kantorka z hitu Ochránce

Sarah Haváčová jako učitelka Hlavatá v seriálu Ochránce Česká televize

Tragická událost, při níž na táboře utonul žák, a učitelkám hrozí stíhání a nenávist místních, se stala námětem nadcházejícího dílu s názvem Veřejný nepřítel. Pedagožky si zahrály Lucie Juřičková a Sarah Haváčová, jež sama pochází z rodiny kantorů. „Zdroj inspirace jsem čerpala přímo z domova,“ řekla Super.cz Haváčová.

Práce pedagogů si herečka velmi váží. „Dostává se jim ve třídách materiál, ze kterého stejně jako například dirigent, kněz nebo politik mohou vytvořit velké dílo. Sklizeň vlivu, který zasévají do žáků, vidí až za několik let, někdy vůbec,“ míní. „Vážím si jejich práce a je správně, že díky seriálu Ochránce můžeme poukázat na to, jak zásadní toto povolání je.“

Z učitelských rodin pocházejí i tvůrci seriálu, scenáristé Tomáš Feřtek a Matěj Podzimek a také producent Michal Reitler.

„Školství je oblast, o které nevznikl seriál snad desítky let. Je to oblast, ve které se denně děje malé i velké bezpráví. Řekli jsme si, že o tom snad víme dost, máme dost velkou osobní i profesní zkušenost, abychom se zkusili zastat těch, kteří tahají za kratší konec a mají pocit, že o tom nikdo neví. Ví,“ uvádí Reitler.

Obě učitelky po sérii rozsudků a odvolání dostaly podmínku. ■