Dáda chce navštívit hospitalizovaného Slováčka. Hudebník o to nestojí, aspoň tedy podle slov exmilenky

O převezení do zdravotnického zařízení se zasloužila Slováčkova bývalá partnerka Lucie Gelemová (38), se kterou hudebník cestoval autem na Šumavu. „Felix se cítí už mnohem lépe. Dokonce vtipkuje. Byla ho navštívit i jeho nejstarší dcera René Slováčková,“ řekla Super.cz malířka Gelemová.

Jeho zákonná manželka Dáda Patrasová (65) se v médiích nechala slyšet, že hudebníka během víkendu hodlá v nemocnici navštívit. Jak tento plán dopadne, je ale zatím ve hvězdách. „Do médií se ozvala i jeho manželka, která se za ním chce vydat. To je ale zbytečné. On si to ani nepřeje. Já bych to snad ani raději nekomentovala,“ uvedla Gelemová, která se snaží být hudebníkovi nablízku, jak je to jen možné. „Jsem s Felixem neustále v kontaktu. Zítra za ním zase jedu,“ řekla nám v sobotu večer Slováčkova bývalá partnerka. ■