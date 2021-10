Setkání Šeredové s nejlepší kamarádkou bylo emotivní. Vrbová konečně viděla modelčinu malou dcerku

Pavla Vrbová a Alena Šeredová se po mnohaměsíční pauze potkaly. Super.cz

Pavla tak měla šanci vidět Aleninu dcerku Vivienne Charlotte (17 měsíců) až dlouho po jejím narození. „Ani nechci počítat, jak dlouho ta pauza trvala,“ nechala se slyšet bývalá modelka v našem rozhovoru.

V létě měly šanci letité kamarády s rodinami strávit dovolenou v italském letovisku Forte dei Marmi, kde vlastní Šeredová nemovitost. „Mohli jsem zase pocítit tu blízkost. Navázaly jsme zase tam, kde jsme přestali, jak už to tak bývá v kamarádství, které je lety prověřené. Vlastně to bylo jako kdybychom se rozloučily včera. Zároveň tam byl takový moment srdce, cítily jsme, že to byla strašně dlouhá doba a bylo nám líto toho času,“ prozradila Super.cz Vrbová.

Během dovolené se také konečně setkaly Pavly dcery s ratolestmi Aleny Šeredové. „Moje holčičky jsou pečovatelky. Alči kluci jsou úžasní a k mým holkám se chovají hrozně hezky. Holky se v přítomnosti kluků cítily moc hezky,“ popisuje dnes už hlavně influencerka a podnikatelka.

Šeredová se velmi dlouho neukázala v Česku, což snad už brzy nebude pravda. „Pevně doufám, že Alena bude mít šanci vyrazit do Česka. Já se snad taky brzy podívám za ní do Itálie,“ vyslovila své přání Pavla Vrbová. ■